LIVE – Trento-Milano 0-0 0-0 | A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Latestualedi Itas Trentino-Allianz Vero, partita valevole per la seconda giornata della Serie A1di. Le ragazze di Marco Sinibaldi, dopo la netta sconfitta a Conegliano, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare i primi punti nella massima serie. Dall’altra parte della rete c’è però un’altra grande formazione, quella allenata da Marco Gaspari, che va a caccia di un altro successo per rimanere in vetta. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 14 ottobre alla T Quotidiano Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...