LIVE Paolini-Zheng 2-6 | WTA Zhengzhou 2023 in DIRETTA | domina il primo set la cinese | e chiude con 2 ace

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAal servizio. 6-2 Ace (4)! Granset vinto da. Importante reagire sin da subito nel secondo. 40-0 Ace (3). 30-0 Prima vincente. 15-0 Dritto in rete di. 5-2 Lunga di poco la risposta di. 40-15 Risposta in allungo di rovescio lungolinea vincente. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Bel dritto all’incrocio delle righe dell’italiana. 15-0 Prima vincente di. 5-1 Altro vincente di dritto. 40-0 Ace (2). 30-0 Prima vincente. 15-0 Fuori giri con in drop-shot. Scambio lungo in cui ancorasi difende bene e contrattacca. 4-1 Splendida smorzata della campionessa degli Asian Games. Inizio non facile per l’azzurra. In ...