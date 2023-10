LIVE Paolini-Zheng 0-1 | WTA Zhengzhou 2023 in DIRETTA | inizia avanti la cinese

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Secondo gratuito di dritto, dopo quello del primo punto dell’incontro. Break dunque, a naso, non sarà l’ultimo del match. 30-40 Di poco lungo il rovescio di Jasmine. 30-30 In rete il cross di dritto dell’italiana. 30-15 Lungo il rovescio di. 15-15 Gran profondità in questo scambio per. 0-15 Subito un gratuito in uscita dal servizio per l’azzurra. Jasmineal servizio. 12.37 Le giocatrici provano i servizi. Si comincia. 12.34 Sceglie di ricevere la. Riscaldamentoto. 12.33 Si fa attendereal sorteggio. Palleggio di riscaldamento che inizierà a breve. 12.32 Giocatrici in campo. 12.30 Tra non moltola prima semifinale del torneo 500 di ...