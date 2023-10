LIVE Paolini-Zheng 0-0 | WTA Zhengzhou 2023 in DIRETTA | giocatrici in campo!

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 Si fa attendereal sorteggio. Palleggio di riscaldamento che inizierà a breve. 12.32in campo. 12.30 Tra non molto inizia la prima semifinale del torneo 500 dizhou. Nell’altra Krejcikova(7)-Kasatkina(8). 12.25che ha vinto 33 partite nel, 4 in più di. 12.24 Le due hanno un titolo a testa in bacheca, si tratta dunque di un’occasione per entrambe. Anche se va rimarcata la differenza di età, ovvero 6 primavere a favore della tennista orientale. 12.20 Come detto c’è un precedente vinto da, il 6-1, 4-6, 6-1 di Palermo. Match in cui la cinese parve praticamente incontrastabile nel primo e terzo set. Nel secondo Jasmine riuscì a innescare più volte ...