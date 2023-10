LIVE Nuoto | Coppa del Mondo Atene 2023 in DIRETTA | Martinenghi quinto nei 50 rana | tra poco Ceccon in finale nei 100 stile

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.08. Sarah Sjoestroem! Vittoria e nuovo record didelper la svedese che vince la battaglia con la cinese Zhang con il tempo di 24?97, secondo posto per Zhang con 25?31, terza la statunitense Huske con 25?73 18.04: Al via ladei 50 farfalla donne con la sfida tra Sjoestroem e Zhang: 1 HANSSON Louise SWE 24 NOV 1996 26.54 2 MACNEIL Margaret CAN 26 FEB 2000 26.46 3 HUSKE Torri USA 7 DEC 2002 26.17 4 ZHANG Yufei CHN 19 APR 1998 25.47 5 SJOESTROEM Sarah SWE 17 AUG 1993 25.50 6 PERKINS Alexandria AUS 27 JUL 2000 26.29 7 de WAARD Maaike NED 11 OCT 1996 26.47 8 NTOUNTOUNAKI Anna GRE 9 SEP 1995 26.58 18.01:posto per Nicolòcon 27?06. La vittoria va, tanto per cambiare, al cinese Qin con 26?52, ...

Fin da bambino ha coltivato la passione per lo sport, praticando, calcio e arti marziali. Si ... Ha partecipato anche a diversi programmi televisivi, tra cui Domenica, Grande Fratello 16 e ...

LIVE Nuoto, Coppa del Mondo Atene 2023 in DIRETTA: Ceccon ci riprova sui 100 stile libero dalle 17.00 OA Sport

La Coppa del Mondo di Berlino live su YouTube Nuoto•com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in programma ad Atene in Grecia. Du ...In corso la Sprint Race del GP Indonesia in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Luca Marini è scattato dalla pole, dopo aver firmato il nuovo record della pista durante le qualifiche con 1 ...