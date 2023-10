LIVE Nuoto | Coppa del Mondo Atene 2023 in DIRETTA | Ceccon in finale nei 100 stile | Martinenghi punta al podio nei 50 rana

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22: Ai 600 Christiansen in fuga, Markos, Tabuchi 17.20. Ai 400 Christiansen, Brown, Markos 17.18: Ai 200 Christiansen, Brown, Tabuchi 17.14: Tra poco al via la serie veloce degli 80p0libero maschili. Questi i protagonisti: 1 MANTEUFEL Gabe USA 7 DEC 2007 8:13.36 2 BROWN Joshua USA 13 FEB 2003 8:06.60 3 TABUCHI Kaito JPN 1 JUL 2002 7:54.08 4 CHRISTIANSEN Henrik NOR 9 OCT 1996 7:49.39 5 MARKOS Dimitrios GRE 13 SEP 2001 7:52.60 6 REID Zac NZL 28 JAN 2000 7:57.38 7 PETERS Lucas NED 18 JAN 2003 8:12.91 8 CHATOOR Graham Irvin TTO 12 JAN 2000 8:16.65 17.11: La statunitense Grimes resiste fino alla fine e vince in 4’38?74, secondo posto per la giapponese Kobori in 4’39?35 e terzo per la giapponese Tanigawa in 4’40?23 17.10: Ai 300 Grimes, Taingawa, Kobori tutte vicinissime 17.09: Ai 200 ...