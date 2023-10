LIVE – MotoGP | Sprint Race GP Indonesia 2023 in DIRETTA

(Di sabato 14 ottobre 2023) Lascritta dellaal Gran Premio d’, quindicesima tappa del Mondialedi. Dopo le qualifiche che hanno decretato la griglia di partenza, i piloti sono pronti a scendere in pista a Mandalika alle ore 9 di sabato 14 ottobre, per la mini-gara che anticipa il principale evento di domenica, e che vedrà i piloti affrontarsi su un numero ridotto di giri. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP d’con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette testuali, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. SportFace.

... PaddockOre 11.15: Gara Moto3 Ore 12.00: PaddockOre 12.30: Gara Moto2 Ore 13.15: PaddockOre 13.30: Grid Ore 14.00: PaddockOre 14.15: GaraOrariIndonesia 2023 ...

Alle 9 scatta la Sprint Race del GP Indonesia in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Luca Marini è in pole, ha firmato il nuovo record della pista durante le qualifiche con 1:29.978. In ...Luca Marini ha fatto un colpo da maestro nel GP di Indonesia della MotoGP, conquistando una pole position da sogno. Il pilota della Ducati VR46 ha segnato il nuovo record del tracciato a Mandalika, ...