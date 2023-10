LIVE Moto2 | GP Indonesia 2023 in DIRETTA | probabile monologo spagnolo

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale– La cronaca delle qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, quindicesimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Mandalika andrà in scena una gara di capitale importanza per l’intero campionato, parlando ovviamente della situazione legata al titolo iridato. La garana prenderà il via alle ore 07.15 italiane (le ore 13.15 locali) e vedrà in pole position Aron Canet che ha messo a segno un tempo di appena 3 millesimi più veloce di Manuel Gonzalez, mentre la prima fila viene chiusa da Filip Salac a 19 millesimi. In seconda fila, a soli 43 ...