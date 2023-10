LIVE – Monterosi-Audace Cerignola 0-2 | Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Ilè alla disperata ricerca della prima vittoria in campionato, che la vede relegata all’ultimo posto del Girone C della Lega Pro. Difronte ci sarà un’pronta ad incassare punti importanti per avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Chi vincerà? Sportaface.it vi offrirà latestuale del match. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Mastrantonio; Tartaglia, Cinaglia, Sini; Fantacci, Parlati, Frediani, Altobelli, Di Renzo; Costantino, Silipo.All. Roberto Taurino.(4-3-3): Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Capomaggio, Tascone, Ruggiero; D’Ausilio, Leonetti, D’Andrea.All. Ivan Tisci...