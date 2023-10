LIVE Italia-Malta 3-0 | Qualificazioni Europei calcio in DIRETTA | palo di Bastoni!

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA CAMBIA ALL’CON LA VITTORIA DELL’UCRAINA LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’76? Fuori Dimarco e Kean, dentro Scamacca e Udogie nell’. 74?di Bastoni con un botta di sinistro. 72? Bonaventura molto più indietro ora a centrocampo, meno inserimenti per il centrocampista viola. 70? Orsolini in acrobazia, pallone fuori sopra la traversa. 68? Dentro Attard e Muscat al posto di Mbong e Kristensen per. 66? Fuori Berardi e Barella, dentro Frattesi e Orsolini nell’. 64? Goooooooooooooooool, Berardi, di destro firma la sua doppietta personale,2-0. 62? Raspadori mette in mezzo per Kean, ma Bonello anticipa l’attaccante azzurro. 60? Bonello ...

BARI - In piena bufera scommesse l'di Spalletti scende in campo a Bari, davanti all'entusiasmo di uno stadio pieno, per sfidare Malta nelle qualificazioni a Euro 2024. Obiettivo vincere e mettere da parte le vicende extracampo: ...

64' - GOOOOL! TRIS DELL'ITALIA: ANCORA BERARDI! Raspadori va sul fondo e mette il pallone in mezzo per Kean che cicca il pallone, il quale arriva dalle parti di Berardi. L'attaccante del Sassuolo da ...21.36 - FINE PRIMO TEMPO: Italia in vantaggio sul 2-0 contro un Malta inesistente al San Nicola. Vantaggio azzurro firmato dal primo gol in Nazionale di Bonaventura e raddoppio di Berardi allo scadere ...