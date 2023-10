LIVE Italia-Malta 2-0 | Qualificazioni Europei calcio in DIRETTA | Raspadori sfiora la terza rete

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA CAMBIA ALL’CON LA VITTORIA DELL’UCRAINA LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’62?mette in mezzo per Kean, ma Bonello anticipa l’attaccante azzurro. 60? Bonello anticipa Berardi in area di rigore. 58? Si cominciano a scaldare i giocatori azzurri in panchina. 56? Fallo in attacco di Mancini. 54? Punizione di Barella che non trova compagni in area di rigore. 52? Fuori Montebello, dentro Satariano per. 50? Sinistro di Dimarco che finisce abbondantemente fuori. 48? Destro dicheil primo palo. 46? Inizia il secondo tempo! 21.36al piccolo trotto che sblocca prima con una giocata di Bonaventura e poi raddoppia con un bel tiro a giro di Berardi. Da ...