LIVE Italia-Malta 2-0 | Qualificazioni Europei calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA CAMBIA ALL’CON LA VITTORIA DELL’UCRAINA LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’48? Destro di Raspadori che sfiora il primo palo. 46?il21.36al piccolo trotto che sblocca prima con una giocata di Bonaventura e poi raddoppia con un bel tiro a giro di Berardi. Da segnalare la traversa di Mancini. A tra poco per il47? Finisce il primo tempo,2-0. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Gooooooooooooooooooooool, Berardi, tiro a giro di sinistro che trova l’interno delpalo,2-0. 41? Si riprende a giocare, ...

- Malta 2 - 0, tabellino:Bonaventura G. 22', Berardi D. 45' + 1'(4 - 3 - 3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori,...

Italia-Malta 2-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

LIVE - Italia-Malta 2-0: raddoppio di Berardi! Fantacalcio ®

46' - VIA AL SECONDO TEMPO! E' ricominciata la gara del San Nicola tra Italia e Malta: nessun cambio per i due tecnici. 21.49 - Le due squadre sono rientrate in campo: è tutto pronto per il secondo ...Due squadre che hanno necessità di cominciare a fare punti si affrontano questa sera al PalaSerradimigni di Sassari: il Banco di Sardegna infatti, ancora a secco di vittorie dopo ...