LIVE Italia-Malta 1-0 | azzurri in controllo

(Di sabato 14 ottobre 2023) Non può sbagliare, ancora una volta, l'di Spalletti. Gliospitanoa Bari in un must win per tenere il passo...

L'ospita Malta nella settima giornata delle qualificazioni all'Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL'di Luciano Spalletti ospita Malta per la settima giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo che si disputerà in Germania nel 2024.- Malta 1 - 0: sintesi e moviola 29 - ...

LIVE Italia-Malta 1-0: gran gol di Bonaventura! Poi Locatelli sfiora il raddoppio La Gazzetta dello Sport

Italia Malta, il risultato in diretta live della partita delle qualificazioni agli Europei 2024 Sky Sport

Italia e Malta si stanno affrontando nella prima delle due sfide di questa settimana, entrambe valide per la qualificazione ai prossimi Europei. Gli Azzurri vengono da un clima rovente a seguito del ...Calcio ora per ora "Perché non dovrebbe esserci spazio per Bonaventura È in un momento "Perché non dovrebbe esserci spazio per Bonaventura È in un momento in cui sta… Leggi ...