LIVE Galles-Argentina 7-0 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | prima meta e trasformazione perfetta dei Dragoni

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Esce pulito il pallone dalla mischia dei Pumas, cade però il pallone di Chocobares sull’ottima ostruzione di Biggar che commette a sua volta un altro in avanti. 18? Calcio alto raccolto da Carreras, in avanti sul tentativo di presa di Gareth Davies e ci si prepara per una nuova mischia. 17? Si riparte, calcio argentino e poi possesso retrocedente deii per trovare il varco giusto. 16? Interrotto il gioco, si sta preparando a subentrare l’inglese Karl Dickson. 16? Zoppica l’arbitro Jaco Peyper, il sudafricano non sembra essere in grado di continuare il match. 15?ladi Dan Biggar.7-0! 14? STUPENDADEL! Grande buco difensivo ...