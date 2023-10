LIVE Galles-Argentina 17-29 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | Pumas eroici | terza semifinale della storia per i sudamericani

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:04che ora proverà a compiere un’impresa mai riuscita, passare lo scoglio delle semifinali. L’impresa sarà alquanto ardua, visto che alle 21.00 questa sera si affronteranno Irlanda e Nuova Zelanda; sfida dalla quale uscirà l’avversaria dei. 19:02 Due mete pari per Dragoni e, con iche però sono andati per 5 volte a calciare verso i pali in maniera positiva. Match spettacolare che ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo. 19:00 Dopo un primo tempo di pura sofferenza ivengono fuori alla distanza e con una seconda frazione di intensità unica battono ile vanno per lavolta nella loroin ...