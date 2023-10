LIVE Galles-Argentina 10-0 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | piazzato di Biggar | dominano i Dragoni

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28? Problemi per Chocobares, primo cambio nelle fila dei sudamericani, entra Moroni. 28? Brutta la touche dei, che incorrono in un tenuto e Lavanini si fa perdonare recuperando palla. 27? Ottimo il calcio del, touche che potrebbe portare ad una nuova meta. 26? Altra imprecisione dei Pumas, con un placcaggio non regolare di Lavanini. Ildecide di guadagnare metri per provare ad andare in meta. 25? Rees-Zammit sulla destra riesce a guadagnare diversi metri prima di essere placato, riprende la fase offensivae con passaggi sempre rapidi e precisi. 24? Ennesimo in avanti di questo avvio dei Pumas, nuova mischia con pallae. 23? Brutta touche della squadra di Gatland, possono ripartire i ...