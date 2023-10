LIVE Galles-Argentina 0-0 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? INIZIATA! Lancio lungo dei Dragoni che aggrediscono subito il portatore di palla dei Pumas. 16:59 Tutto è pronto a Marsiglia, squadre schierate e possono iniziare i quarti di finale dellaWorld Cup! Buon divertimento a tutti! 16:57 Ora è il momento dell’inno dei Pumas. 16:56 Minuto di silenzio per ricordare le vittime della guerra in Israele appena scoppiata, ora si passa agli inni nazionali: si inizia con quelloe. 16:54 Squadre che entrano in questo momento in un “Velodrome” gremito, come sempre tantissimi gli argentini a seguito della loro nazionale, ma le macchie rossei si fanno sentire e non sono da meno. 16:53 Questi i 30 uomini che inizieranno il ...