L' Italia travolge Malta 4-0

(Di sabato 14 ottobre 2023) AGI - Con una doppietta di Berardi e le reti di Bonaventura e Frattesi, l'ha battuto 4-0 lae ha agganciato l'Ucraina al secondo posto nel gruppo C per le qualificazioni a Euro 2024. In uno stadio San Nicola di Bari esaurito ed entusiasta, gli azzurri hanno gestito fin dall'inizio la gara. vs 4-0 ?? #Bonaventura 23', #Berardi 45'+1, 64', #Frattesi 90'+3 Gli #Azzurri conquistano i tre punti, sospinti dal calore degli oltre 50 mila tifosi del San Nicola di Bari ##Nazionale #VivoAzzurro #WeAreInPuglia pic.twitter.com/cEsLLZuk33 — Nazionalena ???????? (@Azzurri) October 14, 2023 Al 22mo il vantaggio con Bonaventura che segna il suo primo gol in 16 presenze in azzurro con un destro a giro dal limite dell'area. Al 45mo Berardi raddoppia con un tiro a giro e al 65mo ...