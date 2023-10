L' Italia travolge Malta 4-0

(Di sabato 14 ottobre 2023) AGI - Con una doppietta di Berardi e le reti di Bonaventura e Frattesi, l'ha battuto 4-0 lae ha agganciato l'Ucraina al secondo posto nel gruppo C per le qualificazioni a Euro 2024. In uno stadio San Nicola di Bari esaurito ed entusiasta, gli azzurri hanno gestito fin dall'inizio la gara. vs 4-0 ?? #Bonaventura 23', #Berardi 45'+1, 64', #Frattesi 90'+3 Gli #Azzurri conquistano i tre punti, sospinti dal calore degli oltre 50 mila tifosi del San Nicola di Bari ##Nazionale #VivoAzzurro #WeAreInPuglia pic.twitter.com/cEsLLZuk33 — Nazionalena ???????? (@Azzurri) October 14, 2023 Al 22mo il vantaggio con Bonaventura che segna il suo primo gol in 16 presenze in azzurro con un destro a giro dal limite dell'area. Al 45mo Berardi raddoppia con un tiro a giro e al 65mo ...

Non è brillantissima, l', specie considerando il gap, ma le buone indicazioni non mancano e più di due gol a Malta non li segnavamo da trent'anni. Bellissime, per altro, le prime due marcature ...

