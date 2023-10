L’Italia tra riformismo immobile e feudalesimo di ritorno L’opinione di Tivelli

Leggi su formiche

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’Academy di cultura e politica Giovanni Spadolini, il cui appello-manifesto è stato pubblicato recentemente sul Corriere della Sera (lo scorso 23 settembre), si pone come “Academy della Repubblica, contro la divisività, il populismo ed il fazionismo”. E in questo quadro il metodo di fondo con cui opera l’Academy è soprattutto quello del recupero del senso della memoria storica. Che mi sembra significativo in un Paese in cui domina una forma pericolosa di “presentismo”, che amo definire “oggicrazia”, ovvero il dominio dell’oggi. In questo quadro abbiamo la forte motivazione e quasi il dovere di attingere il più possibile al senso della memoria storica, soprattutto in questo Paese, con questa classe politica, in cui emergono man mano grandi tormentoni e confronti che in ogni occasione sembrano nati per la prima volta. I problemi invece vengono da lontano e spesso da molto lontano, come ...