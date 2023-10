L' ex sindaco Di Masci assolto dall' accusa di diffamazione sessista nei confronti di Roberta Salvati

(Di sabato 14 ottobre 2023) L'Aquila - Un verdetto che ha suscitato polemiche e reazioni contrastanti: l'exdi Sulmona, Bruno Di, è statodineidell'ex consigliera comunale, a cui aveva rivolto l'offensiva espressione "Sei una z...". Il giudice di pace, Gianna Cipriani, ha motivato la sua decisione affermando che l'affermazione di Diera una "metafora riferita nell'alveo della sfera politica", sostenendo che non costituisse un attacco, come invece sostenutoa pubblicaa parte civile. La denuncia contro l'exera stata ...

... quando la consigliera comunale Roberta Salvati si presenta in aula mostrando un video su WhatsApp in cui si vede il collega Bruno Di, anche lui consigliere ed exdella città, insultare ...

È stanco, dice, anche se l'ex sindaco di Sulmona e ex presidente della Provincia non nega la soddisfazione per la sentenza emessa dalla giudice di Pace. «La Salvati ne è uscita con le ossa rotte – ...