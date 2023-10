Lewis Hamilton | batosta senza precedenti | arriva il verdetto | che stangata!

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 14 ottobre 2023) Problemi in arrivo per il britannicodurante il GP in Qatar. La FIA pensa di multarlo severamente Lo scorso Gran Premio del Qatar se per alcuni si è rivelato un tormento soprattutto dal punto di vista fisico, per altri comeè stato un po’ diverso., ultimamente non ha passato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.