Leo | Nel 2024 giù il cuneo fiscale e accorpamento aliquote irpef

(Di sabato 14 ottobre 2023) "Continuiamo a lavorare anche oggi". Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo annuncia alla Festa dell'Ottimismo il lavoro portato avanti dal governo in vista del Consiglio dei ministri di lunedì mattina, quando il governo licenzierà la Manovra. "Dobbiamo tener conto del fatto che non abbiamo tantissime risorse a disposizione. Il Parlamento ha approvato lo scostamento, attraverso questo meccanismo reperiamo oltre 15 miliardi di risorse a debito". Due le finalità della legge di Bilancio, ha annunciato il membro del governo: "Anche per ilinterveniamo sul, a vantaggio del lavoro dipendente colpito dall'inflazione. Purtroppo non sarà strutturale, viviamo un day by day. In aggiunta ci sarà il primo modulo della riforma, dell', che oggi è strutturata su quattro ...