L’emozione da futura mamma di Romina Carrisi all’ecografia | “Il mio bambino”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 14 ottobre 2023)ha annunciato a Verissimo nella puntata andata in onda domenica 8 ottobre 2023 di essere in dolce attesa, confermando così le indiscrezioni che circolavano ormai da qualche settimana. La figlia di Al BanoPower è incinta di cinque mesi e mezzo, proprio per questo il parto dovrebbe avvenire a gennaio 2024. Fino ad ora lei aveva deciso di vivere la gravidanza lontano dall’attenzione dei curiosi, proprio per questo, come lei stessa ha confidato, ha trascorso gran parte dell’estate cercando di non mostrare come le sue forme stessero via via cambiando, modo di agire che però ora non era più possibile portare avanti. “Sono incinta, non è amatriciana! Sono incinta da cinque mesi e mezzo, mi sono chiusa in masseria conperché volevo tenerlo per me, per noi, il più ...