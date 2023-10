Lega | Danny Benedetti è il nuovo responsabile degli enti locali

Leggi su bergamonews

(Di sabato 14 ottobre 2023) Bergamo. Laha unprovinciale. Dopo l’arrivederci di Mauro Brambilla, l’ex sfidante nella sfida di novembre scorso per la carica di segretario provinciale, vinta poi da Fabrizio Sala, ora è la volta di, sindaco di Trescore Balneario da 4 anni e mezzo, 36 anni, leghista doc, in amministrazione da quando aveva 22 anni, e pronto a ricandidarsi alla prossima tornata elettorale del 9 giugno 2024. Una nomina che va ad aggiungersi a quella di Cristian Invernizzi che ricoprirà il medesimo ruolo ma a livello regionale. Per Sala una scelta importante: “Ho piena fiducia ine sono sicuro che farà molto bene. Ringrazio Brambilla per quanto ha fatto e per l’impegno che ha messo nel ...