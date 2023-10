“Le Vie dell’Acqua” | parte da Serino il progetto per la valorizzazione di un bene primario

Leggi su ildenaro

(Di sabato 14 ottobre 2023) Un abbraccio lungo duemila anni stringe la Campania nel nome della Cristianità e della cultura romana del periodo augusteo: tra storia e attualità ‘Le Vie’,ideato dal sindaco di Santa Lucia diOttaviano Vistocco, contiene un forte messaggio per ladi un, quale l’acqua, che ieri come oggi determina i destini delle comunità. “Il ruolo della Campania, e in particolare della Valle del Sabato in Irpinia – sottolinea Vistocco – è una perfetta sintesi tra cultura romana e valori della Cristianità. Il, realizzato in collaborazione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, guidato da Francesco Maisto; e l’Associazione Cocceius, presieduta da Graziano Ferrari, e condiviso con sindaci e rappresentanti ...