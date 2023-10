Le trattative per l’apertura del valico fra Gaza e l’Egitto non si sbloccano

A Gaza ci sonolo più i vertici militari e i miliziani. Nella notte tra venerdì e sabato è ... A Nablus sono stati arrestati lo sceicco Adnan Asfur, considerato il tramite delletra Hamas ...

Gazzetta - Krunic-Milan: trattative per il contratto, c'è tempo. Rade pronto a tornare con la Juve Milan News

Volley donne, Mazzanti esonerato: via alle trattative per il nuovo ct, Velasco favorito la Repubblica

La trattativa per il rinnovo di Rade Krunic è entrata nel vivo. La dirigenza rossonera vuole premiare il centrocampista bosniaco per la sua fedeltà alla maglia e per come è stato capace di elevare il ...Inter, si avvicina l'inizio della trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez. La volontà c'è, ma gli ostacoli non mancano.