Lazio | Immobile | “Le critiche mi fanno vacillare A volte ho pensato che sarebbe stato meglio andare via”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) Non èun inizio di stagione facile per Ciro, tra qualche acciacco fisico e prestazioni non eccellenti. E il centravanti dellain un’intervista esclusiva a ‘Il Messaggero’ esterna le sue emozioni riguardo learrivate: “Gli striscioni della Nord e della Maestrelli mi hanno emozionato, mostrandomi il loro sostegno in un momento delicato. Ora c’è solo un piccola parte della gente, che non so nemmeno se definire veri tifosi della, che mi contesta”. In estate era anche arrivata qualche offerta dall’Arabi Saudita eammette di pensarci ogni tanto: “Si tratta di una soluzione che avevo preso in considerazione quest’estate, poi però ho deciso di rifiutare per la Nazionale e la Champions. Dopo un inizio di campionato così, qualche domanda me la sono ...