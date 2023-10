Lazio | Elena Sofia Ricci nel paradiso naturale a un' ora da Roma | è un borgo marinaro con scorci mozzafiato

(Di sabato 14 ottobre 2023)ha trascorso alcuni giorni in una un'ora da: ecco qual è ilda lei esplorato Il, con la sua costa spettacolare lungo il Mar Tirreno, ospita alcuni dei borghi marinari più belli e affascinanti dell'Italia. Queste antiche località costiere mescolano la bellezza paesaggistica con una ricca storia e una vivace cultura marinaresca, creando un mix irresistibile per i visitatori in cerca di autentici tesori costieri. Tra i più famosi, vi è Sperlonga, un vero gioiello nascosto sul litorale laziale. Tale incantevoleè noto per le sue pittoresche stradine tortuose, le casette bianche e il bellissimo centro storico. Il punto culminante ...

... Brasile o Portogallo" As Roma 19/09/2023 - Champions League /- Atletico Madrid / foto ... Sul The Athletic raccontavano così le origini del portiere italiano: "La madrenasce in Russia, ...

Latina, un milione di euro per potenziare il trasporto pubblico locale Regione Lazio

Dalla Regione 1mln di euro per il trasporto pubblico di Latina RaiNews

RASSEGNA STAMPA - I numeri parlano chiaro. Nonostante l'operazione "ringiovanimento" messa in atto in estate in casa Lazio, la rosa a disposizione di Maurizio Sarri è ancora ...RASSEGNA STAMPA - Sarri e Lotito si sono ritrovati in un abbraccio dopo Lazio-Atalanta. Due uomini uniti e disuniti, passati dal fare coppia allo scambiarsi punzecchiature fino al ritrovarsi. E ...