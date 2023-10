Lavoro forzato | abusi e pesca illegale | così la flotta cinese rifornisce anche le nostre tavole L’inchiesta completa su FQ MillenniuM

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) A giugno di quest’anno, una donna di nome Silvina González stava camminando lungo una spiaggia di Maldonado, in Uruguay, raccogliendo rifiuti, quando ha trovato una bottiglietta di plastica contenente un tovagliolo con una scritta nera in. Iniziava con l’abbreviazione “Sos”. Silvina ha subito inviato una foto del messaggio a suo cognato, che parla mandarino, che glielo ha restituito tradotto: “Salve, sono un membro dell’equipaggio della nave Lu Qing Yuan Yu 765 e sono stato rinchiuso dalla compagnia. Quando vedi questo foglio, per favore aiutami a chiamare la polizia! Aiuto!”. Maldonado si trova a sole due ore da Montevideo, sede di uno dei porti più trafficati del mondo, molto frequentato dalle navi cinesi per ladei calamari. In diverse centinaia, negli ultimi anni, hanno preso di mira l’alto mare vicino alle isole Galapagos, per poi ...