Lavoro come macchinista | Italo assume a tempo pieno e indeterminato su Roma e Milano

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 14 ottobre 2023)cerca macchinisti dare e avviare alla Formazione per conseguire le abilitazioni necessarie per condurre treni ad alta velocità. Iniziare una carriera insignifica assicurare il proprio futuro lavorativo. Volete essere assuntimacchinisti?candidarsi al ruolo di(Informazioneoggi.it)Le offerte diriguardano le assunzioni di diverse figure professionali. Tra queste spicca la posizione di. Tra i requisiti indispensabili per essere selezionati la Licenza Europea di condotta treni in corso di validità, il Certificato Complementare di categoria B in corso di validità ed esperienza pregressa di almeno un anno nel ruolo diprimo ...