L’asse tra Confindustria e governo sulla manovra

Leggi su formiche

(Di sabato 14 ottobre 2023) Una sponda importante, a due giorni dal varo della(qui l’intervista all’ex viceministro dell’Economia, Enrico Morando). Quella degli Industriali guidati da Carlo Bonomi, ormai prossimo al passaggio di testimone alla guida di. C’è la profonda consapevolezza tra gli imprenditori che i soldi da mettere nella finanziaria siano pochi e a malapena basteranno per ridurre in modo strutturale il cuneo fiscale. Ci può stare, come ha fatto capire da Capri, lo stesso Bonomi. “Questa è una legge di bilancio ragionevole perché queste sono le risorse. Siamo dinnanzi a unache ha dimostrato ragionevolezza e quindi questo è un punto di merito, però è anche unache contiene tanti interventi congiunturali ancorché erano interventi che noi auspicavamo come ad esempio della riconferma del taglio del ...