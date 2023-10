(Di sabato 14 ottobre 2023) Più attenzione da parte del governo, certezza riguardo ai ristori, rapidità negli interventi in vista dell'inverno. È ciò che chiedono i manifestanti che partecipano aldelle vittime dell'...

Più attenzione da parte del governo, certezza riguardo ai ristori, rapidità negli interventi in vista dell'inverno. È ciò che chiedono i manifestanti che partecipano al corteo delle vittime dell'...

'Lasciati soli', a Forlì corteo di protesta degli alluvionati Agenzia ANSA

'Lasciati soli', a Forlì corteo di protesta degli alluvionati Euronews Italiano

Più attenzione da parte del governo, certezza riguardo ai ristori, rapidità negli interventi in vista dell'inverno. (ANSA) ...Il Napoli rimane in attesa delle condizioni di Victor Osimhen, uscito per infortunio con la nazionale: Simeone scalda i motori ...