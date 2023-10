L' antipolitica che non rispetta la memoria

Sopratutto a destra, Berlusconi ha vita a un partito populista basato sia sull'(criticando il "teatrino della politica") sia sull'anticomunismo esi ammantava di un liberalismo (...

Napolitano e le larghe intese contro l'antipolitica 5s Agenzia ANSA

Paolo Mieli: "Napolitano non si dimise per stanchezza. Capì che il ... L'HuffPost

Accusata di "posizioni radicali" da Fratelli d'Italia, la civica Obiettivo Comune Gallarate difende la sua petizione popolare e ribadisce le critiche all'ospedale unico, "uno solo, più piccolo dei due ...Il governo di Mario Draghi ha previsto un aumento degli stipendi dei sindaci, una misura isolata che non è accompagnata da altri interventi per dare alla politica dignità e mezzi per operare. La crisi ...