Lahm critica la Fifa | “Ha trascurato l’aspetto ambientale nella scelta dei Mondiali 2030”

(Di sabato 14 ottobre 2023) Per l’ex capitano della Germania e campione del mondo nel 2014 Philipp, laavrebbeassegnando la Coppa del Mondoa sei paesi di tre continenti, nello specifico Portogallo, Spagna, Marocco, Argentina, Uruguay e Paraguay. Per l’ex terzino tedesco infatti: “I tornei dovrebbero avere sedi più vicine. Io non sono un fan dei voli in elicottero e ormai è un mezzo di trasporto non più adatto al giorno d’oggi“. Sugli Europei 2024 in programma in Germania, di cui lo stessoè direttore, ha aggiunto: “Stiamo cercando di organizzare la Coppa dei Campioni più verde della storia, mentre latrascura questo aspetto“. SportFace.