Nel 2000, la dott.ssa V. C., agrigentina, partecipava al concorso pubblico bandito dalla Regione siciliana per la copertura di n. 70 posti di Dirigente Tecnico Archeologo, il cuiprevedeva, per i vincitori, il trattamento economico corrispondente all'ottavo livello retributivo del Decreto Presidenziale n. 11/1995. Nel 2004, la sig.ra V. C., risultata vincitrice, veniva ...

La Ue mette al bando i glitter: lo stop dal 15 ottobre. Ecco perché ilGiornale.it

Uk mette al bando le bandiere palestinesi L'Identità

Il Comune di Lucca ha disposto di procedere alla vendita in blocco di 5 veicoli di proprietà, mediante asta pubblica con il metodo dell’offerta segreta.Richieste di contributi per 733mila euro dagli esercenti della zona tra l'aeroporto e i laghi. Il presidente Edoardo Favaron: "I negozianti dei nostri nove Comuni dimostrano voglia di investire sulle ...