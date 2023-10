Leggi su notizie

(Di sabato 14 ottobre 2023) I figli raccontano il particolare modo di gestire l’attività da parte del padre, venuto a mancare nel marzo del 2021 Un bar che è statoper 60disenza chiudere mai. Laarriva direttamente da Isola Liri, vicino Frosinone. Oggi l’attività di cui parliamo è transennata: non c’è più nessuno al suo interno che la popola, e tutti i suoi racconti sono andati via insieme ad. VincCellupica, per tutti semplicemente, è stato capace di monopolizzare un intero quartiere con il suo genere alimentari e bar, situato in via Arpino ad Isola del Liri. Un bar mai chiuso per sessanta– Notizie.com, però, è morto nel marzo del 2021, e la suaha dell’incredibile. Non ha mai chiuso, ...