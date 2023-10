La Speculazione sul Pane è PAZZESCA Ecco le Prove

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 14 ottobre 2023) Milano - Il, un alimento fondamentale nella dieta degli italiani, ha visto un aumento dei prezzi che sorprende, nonostante un calo del 32% nel costo del grano nell'ultimo anno. Secondo Coldiretti, un'organizzazione di categoria italiana, il prezzo delè aumentato di oltre il 17 volte rispetto al prezzo del grano. Per produrre un chilo di, sono necessari circa un chilo di grano, che produce 800 grammi di farina, mescolata con acqua per ottenere il prodotto finito. Questa discrepanza nei costi non è mai stata così ampia. Le indagini della Coldiretti sull'inflazione media nei primi otto mesi dell'anno, condotte dall'Istat e diffuse al Villaggio Contadino di Roma in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, rivelano che un chilo di grano viene attualmente pagato agli agricoltori circa 24 centesimi, il 32% in meno ...