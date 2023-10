La paura e l' insicurezza che ci paralizzano di fronte alla violenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Quello che è capitato l'altro giorno a Firenze al signor Giampaolo poteva capitare a mio padre, a mia madre. Ascoltare il suo racconto mi ha fatto male: lui, arzillo 91enne, ex atleta, che in pieno giorno nelle vie del centro cittadino viene aggredito, strattonato, picchiato da un giovane somalo attirato dal suo orologio. Lui che gridava aiuto; lui che doveva recuperare ogni forza in quell'impeto die rabbia per inseguirlo e recuperare l'orologio rubato; lui a metà tra l'emozione violenta e forte di chi è vittima di un'aggressione e un'altra emozione, non meno forte, di sentirsi invisibile agli occhi di chi guardava la scena. Dev'essere terribile essere visti solo dall'aggressore e non da altri che pure potrebbero intervenire. Dev'essere umiliante sentirsi percosso, strattonato, aggredito, derubato; così come dev'essere altrettanto umiliante sentirsi un niente ...