La nuova frontiera dell’attivismo ambientale è a tremila metri d’altitudine

(Di sabato 14 ottobre 2023) Se ancora non fosse chiaro, il futuro dello sci non esiste. Costruire in alta montagna nel 2023 è una forma di accanimento terapeutico, e mese dopo mese escono report in grado di ricordarlo attraverso dati inequivocabili. In uno scenario ottimistico, spiega il dossier Nevediversa 2021 di Legambiente, solo tredici dei ventuno impianti che fino a oggi hanno ospitato le Olimpiadi invernali «sarebbero in grado di ripetere l’esperienza nel 2050», mentre gli altri otto rischiano di chiudere per mancanza di neve. L’ultimo studio degno di nota è stato pubblicato a fine agosto sulla rivista scientifica Nature Climate Change. Le stime mostrano che tutte le piste da sci nelle Alpi italiane (il cento per cento) rischiano di “sparire” a causa della carenza di neve. Per invertire la rotta, sottolineano gli esperti, le strade sono due. La prima è un cambio radicale delle politiche volte a ridurre le ...