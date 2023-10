“La notizia più triste” Morto dopo una vita in tv | l’indimenticabile attore non c’è più

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) Lutto nel mondo del cinema. Si spegne a 87 anni la star della serie tv di avventure fantascientifiche degli anni ’60. Sono in molti a ricordare il suo celebre volto nel ruolo del pilota Don West. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la moglie. Mark Goddard si è spento in un centro di ospizio a Hingham, Massachusetts. A condurre alla morte, a detta del figlio John, una fibrosi polmonare. Mark Goddard èa 87 anni. Celebre la sua interpretazione nelle serie televisive “Johnny Ringo”, “I detectives” e “Perry Mason”, fino al debutto in “Lost in Space” di Irwin Allen, serie di successo conosciuta in tutto il mondo. E Mark interpretava proprio il ruolo del maggiore West dal carattere irrascibile a capo della navicella spaziale. La missione del gruppo? Ovviamente quella di colonizzare lo spazio. Leggi anche: “Ci ha lasciati anche lui”. ...