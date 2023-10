La Miwa si aggiudica il derby contro la Scandone 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLariesce subito ad indirizzare la partita sul binario giusto, grazie al capitano Taylor Garcia, in forma smagliante, ed una difesa arcigna, grazie alla quale i Boars riescono a tenere l’Itecna Avellino a soli 7 punti, chiudendo il quarto sul 22-7. La risposta dei ragazzi di Coach Sanfilippo non si fa attendere, con i lupi che piazzano un parziale di 11-2 grazie a Joaquin Sanchez, autore di 30 punti. All’uscita dal time out lariesce a ritrovare continuità e a mantenere più di qualche punto di distacco sugli avversari, rientrando negli spogliatoi sul 36-30. Il terzo quarto rispecchia quanto visto nel secondo, con le due squadre che si equivalgono. La Scandone riesce a rimanere aggrappata ai padroni di casa sempre grazie alle iniziative di Sanchez, mentre i Boars propongono un ottimo gioco di squadra, riuscendo a ...