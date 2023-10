(Di sabato 14 ottobre 2023) . Fanno il giro del mondo le parole di Nir Avishai Cohen: "Milioni diche vivono qui con noi tra il mare e la Giordania nonnostri nemici. Proprio come la maggior parte...

...universale di convivenza tra i popoli. Alla manifestazione c'era anche l'amministrazione, ... Il segretario della Cgil Francesco Bertoli legge invece unainviata dal centro culturale ...

La lettera simbolo del militare israeliano: "Ora è il tempo della guerra, ma i palestinesi non sono il nemico" Today.it

Il crocifisso torna in classe nella scuola media di Carpi. L’ufficio scolastico precisa: “Nessun ordine di rimozione”. La preside: “Non ho nulla contro il simbolo religioso” Orizzonte Scuola

Fanno il giro del mondo le parole di Nir Avishai Cohen: "Milioni di palestinesi che vivono qui con noi tra il mare e la Giordania non sono nostri nemici. Proprio come la maggior parte degli israeliani ...Gli studenti con Hamas. Il problema è che nei grandi atenei d’élite si forma la nuova classe dirigente della più grande potenza d’Occidente | Editoriale di Federico Rampini per il Corriere ...