La Lega raccatta tutti | patto in Sicilia con Lombardo Salvini e il nuovo alleato gongolano | “Insieme valiamo come FI e FdI”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 ottobre 2023) Un “federativo” per una forza al 13,6% che punta a insidiare Forza Italia e Fratelli d’Italia all’Assemblea regionalena, con all’orizzonte ovviamente le prossime europee. Matteoe Raffaele, ieri pomeriggio, all’hotel Delle Palme di Palermo, hanno rinnovato un’alleanza trae Mpa che getta le basi per un “grande gruppo” all’Ars. “siamo una forza del 13,6 per cento, solo un punto in meno di Forza Italia che esprime il presidente della Regione, e un punto e mezzo in meno di Fratelli d’Italia che esprime il presidente dell’Ars”, ha detto il presidente del Movimento per l’autonomia. Un entusiasmo condiviso anche dal leader del Carroccio: “Sono contento perché cresciamo, perché abbiamo un accordo con una forza autonomista importante in ...