La gatta da pelare di Bartolomeo Della Gatta

(Di sabato 14 ottobre 2023) Un bel tacer non fu mai scritto. Il bel proverbio italiano, nel caso specifico, calza a pennello fino a prova contraria. Ci riferiamo a quanto divulgato in merito ad un restauro su una opera attribuita adi proprietà del Comune di Cortona e l’Accademia Etrusca che, a quanto si legge in una nota divulgata dalla suddetta amministrazione, sarebbero stati aggiunti dettagli e operate arbitrarie ricostruzioni sul volto del Bambino eVergine, oltre ad altre parti (mano, aureola, collo e vesti). Se così fosse sarebbe un bel danno per l’intero mondo dell’arte così come per l’opera. Ma un ma c’è eccome ed è assai grosso. Ora sappiamo che qui in Italia sussiste una istituzione chiamata Soprintendenza ai beni artistici e sappiamo anche che suddetta istituzione è assai intransigente, ...