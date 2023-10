La Francia ripiomba nell’incubo terrorismo | allarmi al Louvre e a Versailles

(Di sabato 14 ottobre 2023) Parigi – Dopo il. La reggia alle porte della capitale francese è stata evacuata nel pomeriggio di oggi 14 ottobre 2023 a causa di un allarme bomba arrivato con un messaggio anonimo al sito moncomissariat.fr. In mattinata stessa sorte è toccata al museo parigino chiuso per motivi di sicurezza dopo che erano arrivati analoghi messaggi riguardantibomba. All’indomani dell’attacco terroristico in un liceo di Arrasdove un professore è stato ucciso da un 20enne ceceno al grido di ‘Allah Akbar’, la tensione in tutto il Paese è altissima. La reggia diL’annuncio delL’annuncio della chiusura delè stato fatto sui social: “Per motivi di sicurezza, il museo delchiude le porte oggi sabato 14 ottobre. Le persone che ...

Il museo del Louvre di Parigi è stato chiuso eccezionalmente sabato a mezzogiorno "per motivi di sicurezza", mentre la Francia è in stato di allerta per "emergenza… Leggi ...PARIGI – Allarme bomba alla Reggia di Versailles, vicino a Parigi, in Francia. In corso l’evacuazione delle persone presenti all’interno al momento dell’allarme.