La Francia approfitta dell' attentato per blindare i confini | più controlli con l' Italia

(Di sabato 14 ottobre 2023) All'indomani'attacco islamista ad Arras, aumentati iai valichi col nostro Paese. Così laprende le misure in una zona già presidiatissima per i respingimenti di massa dei migranti

... piazzandosi al quarto posto nella classifica di tutti i tempi delladietro Griezmann (44), ... Altre partite La Greciadella sconfitta dei Paesi Bassi per portarsi a tre punti di ...

Qualificazioni europee: Francia, Portogallo e Belgio alla fase finale ... UEFA.com

Il mondo questa settimana: Israele, Iran, Francia Limes

In archivio la prima tornata di partite valide per le qualificazioni agli Europei 2024 di scena in Germania, che conosce le prime tre qualificate oltre i padroni di casa. Il big match di oggi era sicu ...Francia, Belgio e Portogallo sono già qualificate all'Europeo. La notte di calcio internazionale di questo venerdì ci ha regalato le prime qualificate a Germania ...