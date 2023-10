La classifica del girone dell’Italia | qualificazioni Europei 2024 | l’Ucraina sale a 10 punti

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dopo oltre un mese di attesa, l’Italia di Luciano Spalletti tornerà in campo nella serata odierna per la quinta sfida del suo cammino nelC delleaglidelche si terranno in Germania nella prossima estate. Gli azzurri saranno di scena dalle 20.45 di quest’oggi contro Malta, formazione sulla carta decisamente inferiore alla selezione tricolore che dovrà per forza di cose ottenere i treper avvicinare la fase finale. La situazione del raggruppamento è la seguente: l’Italia si trova momentaneamente al secondo posto incon 7all’attivo, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli uomini di Spalletti si trovano alle spalle dell’Inghilterra, distanti sei lunghezze dalla Nazionale dei Tre Leoni, e a pari ...