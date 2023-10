La Cina prova a frenare l’India E viceversa

Leggi su formiche

(Di sabato 14 ottobre 2023)sta pianificando una massiccia espansione navale con l’obiettivo di raggiungere 175 navi da guerra entro il 2035 per fronteggiare la crescente presenza cinese nell’Oceano Indiano. L’Asia Times dedica un ampio approfondimento al piano di New Delhi, che include anche la cooperazione con alcuni Paesi europei (anche se la Francia sembra in vantaggio, c’è pure l’Italia tra i potenziali fornitori indiani, soprattutto per quanto riguarda il dominio “underwater”, come evidenziava su queste colonne il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago al ritorno da un viaggio in India).ha consapevolezza che per essere una potenza, vista la connotazione geomorfologica (e dunque geostrategica) deve dominare il teatro marittimo, da cui è circondata su tre lati, affacciati nell’Indo Pacifico – il grande quadrante geopolitico in cui si snoda la ...