La cimice dei letti | sgradito ospite degli alberghi

(Di sabato 14 ottobre 2023) E’ il compagno indesiderato di molti turisti e la sua fastidiosa presenza è in aumento negli, bed and breakfast, pensioni e mezzi di trasporto:...

Piccola, ma invadente e difficile da 'sfrattare', laletti sta seminando una certa dose di panico in Francia. Sui social fioccano foto e video di avvistamenti in hotel, ma anche sui sedili ...

Da Parigi a Londra fino a Milano: preoccupano le cimici dei letti TGCOM

Cimici da letto, dopo l'invasione di Parigi gli insetti arrivano anche in Italia. A Milano Ats riferisce che i casi sono in aumento con in media 80-10 segnalazioni che ne rilevano la presenza in appar ...La cimice dei letti è un parassita «infestante molto invasivo e difficile da debellare». Il suo posto del cuore per viaggiare sulle lunghe distanze Le valigie.